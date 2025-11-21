10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة هنا شيحة على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

ظهرت هنا بفستان أسود جذاب وأنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت

وعرض للفنانة هنا شيحة ضمن فعاليات المهرجان هذا العام فيلم "شكوى 713317" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، شيرين، محمد رضوان، تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

