بالصور.. هنا شيحة تتألق في ختام القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

09:08 م 21/11/2025
    هنا شيحة تتألق على الريد كاربت
    هنا شيحة تخطف الأنظار على الريد كاربت
    هنا شيحة على الريد كاربت
    الفنانة هنا شيحة
    هنا شيحة على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي
    هنا شيحة
    الفنانة هنا شيحة على الريد كاربت

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة هنا شيحة على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

ظهرت هنا بفستان أسود جذاب وأنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت

وعرض للفنانة هنا شيحة ضمن فعاليات المهرجان هذا العام فيلم "شكوى 713317" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، شيرين، محمد رضوان، تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

اقرأ أيضا:

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

بحضور صناع السينما والنجوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جوائز ملتقى القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح محمد قبلاوي جائزة الهرم الذهبي

ماذا قال خالد النبوي عن حسين فهمي قبل حفل ختام"القاهرة السينمائي"؟

هنا شيحة مهرجان القاهرة السينمائي ختام مهرجان القاهرة

