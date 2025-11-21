"فستان بفتحة ساق".. نسرين أمين تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق

شهد اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ46، التي تقام بدار الأوبرا المصرية، تألق الفنانة نسرين أمين على السجادة الحمراء.

وخطفت نسرين أمين الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان جذاب، بفتحة ساق، حازت على إعجاب الحضور.

مهرجان القاهرة السينمائي شهد عروض 155 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تم توزيعها على 11 مسابقة وبرنامج مختلف.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.