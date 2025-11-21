إعلان

"فستان بفتحة ساق".. نسرين أمين تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

06:57 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين أمين على السجادة الحمراء
  • عرض 6 صورة
    نسرين أمين في حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    نسرين أمين مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    نسرين أمين (3)
  • عرض 6 صورة
    نسرين أمين على الريد كاربت (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق

شهد اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ46، التي تقام بدار الأوبرا المصرية، تألق الفنانة نسرين أمين على السجادة الحمراء.

وخطفت نسرين أمين الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان جذاب، بفتحة ساق، حازت على إعجاب الحضور.

مهرجان القاهرة السينمائي شهد عروض 155 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تم توزيعها على 11 مسابقة وبرنامج مختلف.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.

الفنانة نسرين أمين نسرين أمين بفستان بفتحة ساق ختام مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا