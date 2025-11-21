يستقبل برنامج "عندك وقت مع عبله"، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء غداً السبت، النجم ظافر العابدين في حوار غير تقليدي عن اللحظات اﻟسعيدة والأوقات الصعبة في حياته، وتطرح عليه أﺳﺋﻠﺔ ذﻛﯾﺔ متنوعة من خلال فقرتين، الأولى ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل أو اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ وهل ﺳﯾﺣﻛم على المواقف بعقله أم ﺑﻘﻠبه.

وكان برنامج "عندك وقت مع عبله"، استقبل في حلقاته الأولى النجمة مُنى زكي، والنجم أحمد فهمي، ويستقبل البرنامج خلال الحلقات المُقبلة نُخبة من أبرز النجوم منهم يسرا، عمرو يوسف، خالد النبوي، أمينة خليل، ظافر العابدين، هند صبري، كنده علوش، شيرين رضا، طارق العريان، تامر حبيب، وآخرين.