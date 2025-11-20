"تستعرض جمالها"..أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يغازلها (صور)

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة خضعت لها مؤخرا تستعرض من خلالها جمالها وأناقتها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة بجد، الجميلة، قمر، عسل جدا، أحلى ياسمين".

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية "المشروع x" وطرح بالسينمات وجميع دور العرض.

فيما تشارك حاليا ببطولة فيلم "نصيب" مع معتصم النهار، خالد سرحان، رحمة أحمد، وتأليق أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.