"تستعرض جمالها"..أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

08:04 م 20/11/2025
    ياسمين صبري بالاسود
    أناقة ياسمين صبري
    ياسمين صبري تستعرض جمالها
    ياسمين صبري تظهر بشنطتها
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري تبرز جمالها
    أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة خضعت لها مؤخرا تستعرض من خلالها جمالها وأناقتها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة بجد، الجميلة، قمر، عسل جدا، أحلى ياسمين".

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية "المشروع x" وطرح بالسينمات وجميع دور العرض.

فيما تشارك حاليا ببطولة فيلم "نصيب" مع معتصم النهار، خالد سرحان، رحمة أحمد، وتأليق أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

الفنانة ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري على إنستجرام ياسمين صبري تستعرض جمالها

