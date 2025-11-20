سارة نور تستعرض إطلالتها على السجادة الحمراء لـ "بنات الباشا" (صور)

استعرضت الفنانة سارة نور إطلالتها خلال حضورها عرض فيلم "بنات الباشا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشرت سارة إطلالتها على السجادة الحمراء، عبر حسابها على إنستجرام وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "بنات الباشا"

تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية مسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

