أحمد السقا يزور لوكيشن مسلسل "مناعة"

كشف المنتج هاني عبد الله، منتج مسلسل "مناعة"، عن زيارة الفنان أحمد السقا، لوكيشن تصوير المسلسل.

ونشر هاني صورًا من الزيارة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "شرفنا النجم الكبير أحمد السقا في كواليس مسلسل (مناعة)، الرجولة والجدعنة والأخلاق يعني أحمد السقا".

يُذكر أن مسلسل "مناعة" من إخراج حسين المنباوي، وقصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من هند صبري، رياض الخولي، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد الشامي، مها نصار، ومحمد أنور.

