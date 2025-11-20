محمد عبدالعزيز لـ"مصراوي": خضت وزملائي معركة شرسة لإثبات وجودنا

قال المخرج محمد عبدالعزيز إن مهرجان القاهرة السينمائي سبق وكرمه في دورة سابقة قبل الدورة السادسة والأربعين التي حصل في حفل افتتاحها على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

التكريم لم يتأخر

وتابع المخرج الكبير في تصريح خاص لـ"مصراوي": "كُرمت من المهرجان في دورة سابقة كانت مخصصة للاحتفاء بالكوميديا، إلى جانب مشاركتي في لجان تحكيمه أكثر من مرة، ولا أرى أن التكريم جاء متأخرا".

وأشار عبدالعزيز إلى قيام الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، بالاتصال به، مؤكدا أن الجائزة عن مشوار العمر، وأعلى تكريم يقدمه "القاهرة السينمائي"، مضيفا "كنت سعيدا جدا، وأعتبره تكريما وتقييما من مهرجان القاهرة، مهرجان بلدي، كما أن الاختيار منحني ثقة بالنفس وجعلني أشعر أن المشوار كان له قيمة، سواء على مستوى الأعمال التي قدمتها في السينما والمسرح والتليفزيون، أو في مجال التدريس بأكاديمية الفنون".

محطات وذكريات

التكريم أعاد لذاكرة المخرج محمد عبدالعزيز الكثير من الذكريات والمحطات، بداية من حلم طفولة والذي تحقق بالتواجد في الوسط الفني بتقديمه عددا كبيرا من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، كما تذكر أيضا كيف خاض مع زملائه في معهد السينما، مواجهة شرسة جدا لإثبات وجودهم، وحق الدفعات الأولى في الانغماس بحقل العمل الفني، بعدما كان غير مرحب بهم ويتم التعامل معهم بسخرية، وفقا لتعبيره.

واستكمل "التكريم جعلني أفكر في ارتباطي بنجوم كبار، شعرت بفخر شديد أيضا أنني ساعدت شركات إنتاج، كانت وصلت لحالة من الانهيار ومنحتها دفعة لتستمر وتنجح، إلى جانب مساعدتي لدور عرض كانت سيئة السمعة في عرض الفيلم المصري، لكن استطعت من خلال أفلامي إعادتها لخريطة النجاح مرة ثانية، هذا المشوار يجعلني أشعر بحالة من الرضا على المستوى النفسي وأشعر بالسعادة الداخلية".

أسرة فنية

يفخر محمد عبدالعزيز، بمحطة مهمة في حياته، وهي تكوينه لأسرة فنية، تضم المخرج عمر عبدالعزيز شقيقه، وهو حاليا رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنان كريم عبدالعزيز نجله كنجم سينمائي اختار أن يكون أمام الكاميرا، والمخرج الكبير نجل شقيقته الذي رباه ويعتز به محمد ياسين، وابنة شقيقته لمياء ياسين خريجة المونتاج، ابنة شقيقته دعاء فاضل خريجة المونتاج، وشقيقها أحمد فاضل خريج المونتاج "سعيد أنني قدت مجموعة سارت في طريقي وكنت بالنسبة لهم مثل أعلى، وحققوا نجاحاتهم وموجودين في الوسط".

معهد السينما

وإلى جانب أسرته الفنية، يزيد من سعادته وجود طلابه، الذين قام بالتدريس لهم في دفعات عديدة بأكاديمية الفنون "قمت بالتدريس لهم والإشراف على مشاريع تخرجهم وسعيد بتحقيقهم نجاحات كبيرة وبمجهوداتهم الكبيرة في الإنتاج السينمائي المصري".

مهرجان القاهرة السينمائي قام في حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين بتكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ومنح النجم خالد النبوي جائزة فاتن حمامة للتميز، وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما.