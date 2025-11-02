أحمد مالك يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ماذا قال؟

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت داليا مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي للغاية"، "أمل قمراية"، "ايه الجمال ده"، "تحفة أوي"، "مفيش في جمالك"، "جميلة الجميلات".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

