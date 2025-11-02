وجه الفنان عمرو محمود ياسين رسالة حادة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر فيها عن استيائه من الانتقاد الذي تعرض له مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكتب عمرو محمود ياسين في منشوره: "يا جماعة خلاص، والله عيب، والله العظيم عيب مش معقول يعني لو فرض إن المخرج عنده بعض الأخطاء، مش معقول السوشيال ميديا كلها طالعة يا تهاجمه يا تستظرف عليه يا يتنمروا عليه، واللي بينزل صورته وحاجات غريبة جدًا، وكأنه الراجل المحترم ده ما لوش أهل، مالوش أولاد، مالوش زوجة، مالوش أب، ما لوش أم... حد فكر فيه هينام الليلة دي إزاي، حد فكر في أسرته".

وأضاف: "في الأول والآخر اللي مش عاجبه الإخراج فاهم كويس جدًا إن المسألة كلها لا تتعدى عدم التوفيق! عادي، كلنا ممكن نعمل شغلانة ويبقى عندنا حظ وننجح ونكسر الدنيا، أو يبقى عندنا عدم توفيق وما نحققش أفضل أداء، ليه المشانق اللي بتتعلق دي، وفي الآخر لما حد بيجراله حاجة من الضغط النفسي بنزعل، أنتم متخيلين الراجل ده بقاله قد إيه تحت ضغط نفسي رهيب ومجهود كبير؟ بالراحة شوية، بالراحة مش كده".

وشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حضور عدد من الرؤساء وملوك الدول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط تغطية إعلامية ضخمة.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

