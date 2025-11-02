مدحت العدل في ذكرى ميلاد شقيقه سامي: "نفتقدك بالمحبة لا بالحزن"

أحيا السيناريست مدحت العدل ذكرى ميلاد شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا في 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض.

ونشر مدحت العدل صورة أرشيفية تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "في ذكرى ميلادك يا سامي، نفتقدك بالمحبة لا بالحزن، فوجودك باقٍ رغم الغياب، وأثرك راسخ في القلوب قبل الذاكرة".

وأضاف: "نفتقد حضورك الإنساني النادر، وروحك التي تركت دفئها في كل من عرفك، بعض الغياب لا يُطفئه الزمن، لأن من يرحل بمحبةٍ صادقة، يظل حيًّا بها إلى الأبد".

يُذكر أن الفنان القدير سامي العدل بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أبرزها: حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

وتركّز نشاطه في السنوات الأخيرة على الدراما التليفزيونية، وقدم أعمالًا مميزة منها: ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية.

