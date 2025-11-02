إعلان

أحمد أبو زهرة يحتفل بابنتيه بعد افتتاح المتحف الكبير: الرئيس الألماني أصر يسلم عليهما

كتب : نوران أسامة

01:46 م 02/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحفاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة._
  • عرض 3 صورة
    أحمد أبو زهرة وبناتة

كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان أحمد أبو زهرة عن سعادته بمشاركة ابنتيه أميرة ومريم أبو زهرة، حفيدتي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أُقيم بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وقادة الدول.

ونشر أحمد صورا تجمعه بابنتيه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "طاير من السعادة وانتم معايا ومشرفني في كل حتة بتروحوها يا أجمل حاجة حصلت ليا في حياتي، فخور بيكم وبموسيقتكم وجمالكم وروحكم وجديتكم وشطارتكم".

وأضاف: "من كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الرئيس الألماني بعد انتهاء الحفل أصر إنه يسلم علي أميرة ومريم ويتصور معاهم كمان".

شهد افتتاح المتحف المصري الذي أقيم مساء السبت، أمسية تابعها الملايين حول العالم، في حدث تاريخي هو الأبرز في العقد الأخير بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

أحمد أبو زهرة عبدالرحمن أبو زهرة افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

