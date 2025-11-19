ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

احتفل أبطال الفيلم التونسي "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي، وفيلم "كوندافا" للمخرج علي بنجلون، بعرضهم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وحرص نجوم وأبطال فيلمي "اغتراب" و"كوندافا" على الظهور على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية.

المغربي كوندافا للمخرج علي بنجلون، الذي يشارك فى قسم آفاق السينما العربية، بحضور كل من السفير المغربي محمد آيت وعلي، المخرج خالد يوسف، الناقد طارق الشناوي، الفنانة جيهان خليل، والفنانة التونسية ساندي علي ورامي وحيد.

أحداث وكواليس فيلم "اغتراب"

تدور أحداث الفيلم داخل أحد أضخم مصانع الصلب والفولاذ، حيث تبدأ المأساة عندما يتعرض أحد العمال لانفجار مروع يغرس قطعة معدنية في رأسه، وتبدأ هذه القطعة بالصدأ ببطء لتشكل خطراً متزايداً على حياته، وتتفاقم حالته الصحية كثيرًا.

أحداث وكواليس فيلم "كوندافا"

تتشابك أحلام كل من سعيد، براهيم، وعمر حلماً واحداً، حيث يعيشون في قرية أمازيغية هادئة تقع في منطقة الأطلس الكبير بالمغرب، ويحلمان بالوصول إلى الشهرة عن طريق الموسيقى، بينما تعمل فاطمة والنساء في الحقول بالغناء.

تتبدد تلك الأحلام سريعًا بعد وصول إمام متشدد يقلب حياة القرية ويزرع الانقسام بين السكان.

