تعرف على شرط أحمد سعد لجمهوره قبل حفله في مهرجان الفسطاط

كتب : مصطفى حمزة

04:21 م 19/11/2025

أحمد سعد

وجه المطرب أحمد سعد رسالة إلى جمهوره، بشأن الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي.

وتحدث أحمد سعد، في مقطع فيديو نشره منظم الحفلات حسام خليل، عن موقفه من الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، مساء الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر.

وقال: "لكل جمهوري العزيز، اللي قلقان عليا الحمد أنا بخير، بس الفيديو ده أنا عملته بخصوص الحفلة بتاعت يوم 21 الجاي، في مهرجان الفسطاط، ناس كتير قلقانة جدا إني مش رايح، عايز أطمنهم إني إن شاء الله موجود".

وتابع: "بس عايز أقولهم شرط، الناس اللي جاية تتفرج عليا وأنا برقص، ده مفيش، والناس اللي جاية تسمعني أنا هغني بس".

وأوضح أحمد سعد: "هكون بس أهدى بنسبة 45 إلى 55 في المائة، وأنا عارف إن ده كتير عليكم، بس إن شاء الله هاكون موجود ونعمل حفلة حلوة، وأشوفكم على خير، لأن الجمهور الحاجة الوحيدة اللي بتهون عليا أي حاجة، وأشوفكم يوم 21 في مهرجان الفسطاط".

يذكر أن الحفل هو الأول للمطرب أحمد سعد، عقب خروجه من المستشفى، بعد حادث السير الذي تعرض له في طريق العين السخنة.

ويشارك في إحياء الحفل، مؤدي أغاني الراب مروان موسى، في حين تتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 800، و 1200 جنيه.

