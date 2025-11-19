ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاد ابنته شروق، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" مجموعة صور تجمعه بها.

وعلق "عبد الله" على الصور: "يا شروق يا أم مراد، عيد ميلادك بالنسبة لي أجمل الأعياد، كل سنة يا بنتي وإنتي طيبة وجميلة، يا رمانة ميزان العيلة".

وأضاف: "شوشو روحي ونور عينيا لما جيتي الدنيا ديه ربنا اداني عيدية ولما شكرته على البنتين قالي لسه التالتة جاية ده إنتي وأخواتك يا شوشو أحلى ما في سيرتي الذاتية، وعلى فكرة قبل مانسي في الأنستاباي هدية".

وأثارت الصور تفاعل متابعيه الذين وجهوا التهنئة للفنان وابنته، وجاءت بعضها، كالتالي: "كل سنة وهي طيبة وحضرتك فوق راسهم جميعا"، "الأب الحنين رزق"، "تبارك الله ربنا يحفظها ويخليك ليهم ويطولنا في عمرك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله آخر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنان ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، وبسنت شوقي.

