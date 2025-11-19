ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، بطل مسلسل "الهيبة" الشهير بشخصية "صخر"، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو يوثق إعلانه اعتناق الديانة المسيحية، الأمر الذي أحدث تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.

وفيما يلي يعرض لكم مصراوي أبرز المعلومات عن أويس مخللاتي:

ـ من مواليد عام 1986.

ـ خريج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2012.

ـ بدأ العمل في سن مبكرة؛ حيث عمل في محل تحف وهدايا وهو في عمر الخامسة عشرة.

ـ أسّس مشروعه الخاص في توزيع البضائع باستخدام دراجته الهوائية.

ـ في سن السابعة عشرة، ترك منزل عائلته بسبب خلافات، واستأجر غرفة في حي باب توما بدمشق، وهناك أصبح شغوفًا بالقراءة وأسّس مكتبة صغيرة.

ـ بدأ العمل في الدوبلاج أثناء دراسته لأسباب مادية، ثم أصبح من الأسماء البارزة في هذا المجال.

ـ من أبرز أعماله في الدوبلاج مسلسل "العشق الأسود" عام 2014.

