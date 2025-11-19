إعلان

بسبب إطلالتها.. روجينا تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

كتب : نوران أسامة

12:28 م 19/11/2025
تصدر اسم الفنانة روجينا تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بفستان جريء أثناء حضورها حفل افتتاح المهرجان الخليجي السينمائي بمسقط في سلطنة عُمان.

وظهرت روجينا بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا باللون البنفسجي خطفت به الأنظار ولاقى إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة روجينا تفاجئ جمهورها قريبًا بعمل جديد يجمعها مع ابنتها مايا أشرف زكي لأول مرة، من خلال مسلسل بعنوان "مفاجآت سارة"، في أولى تجاربها

والمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويُعد أول تعاون فني بينهما بعد دراسة مايا للإخراج في لندن.

روجينا جوجل سلطنة عُمان

