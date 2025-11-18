إعلان

"بإطلالة جريئة".. ناهد السباعي تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

09:55 م 18/11/2025
    ناهد السباعي
    الفنانة ناهد السباعي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير / محمود بكار

حرصت الفنانة ناهد السباعي على المشاركة في "ريد كاربت" فيلم "بنات الباشا" الذي يعرض في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، خطفت بها أنظار الجمهور وعدسات التصوير.

كواليس فيلم "بنات الباشا"

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل، الذي تداور أحداثه حول ظهور عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، داخل مركز تجميل، ثم تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز.

وتستمر فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي، حتى يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر بمشاركة واسعة من الأفلام العربية والعالمية.

شاركت ناهد السباعي مؤخرًا كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ناهد السباعي مهرجان القاهرة السينمائي

