شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جديدة من زيارتها لمدينة روما الإيطالية.

وظهرت نورهان بإطلالة "رجالي" مرتدية جاكت وكرافته وبنطلون جينز، خطفت بها أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام".

تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلي واحده في روما"، "عسولة الصورة"، "قمر يا نورهان".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

يذكر أن نورهان منصور شاركت في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

