خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت روجينا مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أخر أعمال روجينا في الدراما

كانت آخر أعمال روجينا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حسبة عمري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تفاقم الخلافات بين (هند) وزوجها (فاروق) ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.

شارك ببطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، محمد رضوان، تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح.

روجينا تتعاون مع ابنتها مايا لأول مرة في رمضان 2026

تتعاون الفنانة روجينا مع ابنتها مايا لأول مرة بمسلسل جديد بعنوان "مفاجآت سارة" وتشرف مايا على العملية الإخراجية للمسلسل لأول مرة، ويعد هذا أول تعاون فني بين الفنانة روجينا وابنتها مايا التي درست الإخراج في لندن، والمسلسل مكون من 15 حلقة و يتسم بالطابع الكوميدي، وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل مؤخرا عن تعاقدها مع الفنان محمد القس ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمام المزيد من النجوم خلال الفترة المقبلة.

