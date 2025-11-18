"أهلًا بالشتاء".. هيدي كرم تنشر صورًا جديدة بملابس شتوية

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وكشفت هيدي، عن إطلالتها الجديدة، مرتدية ملابس تناسب الشتاء، عبارة عن بنطلون وجاكت جلد".

ونشرت هيدي كرم صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أهلا بالشتاء"، ليتفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة ورقيقة"، "طول عمرك شيك"، "قمر القمرات"، "جمال ودلال يا قمراية".

هيدي كرم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

وخطفت هيدي الأنظار بعد ظهورها على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جذابة وساحرة، مرتدية فستان أحمر واسع وأنيق.

تعاقدت هيدي كرم على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، ومشاركة الفنان محمد سعد دور البطولة، من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان.

