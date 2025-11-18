إعلان

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالات جريئة وأنيقة في أحدث جلسة تصوير

كتب : نوران أسامة

04:26 م 18/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بفستان تايجر هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بفستان شفاف
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث تألقت بإطلالات متنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة.

في الإطلالة الأولى، ظهرت هيفاء بفستان طويل باللونين البيج والأسود، بتصميم أنيق يبرز رشاقتها، مع قفازات سوداء طويلة.

أما الإطلالة الثانية، فكانت جريئة أكثر، إذ ارتدت فستانًا من الشبك مزين بريش عند الكمام، فيما جاءت الإطلالة الثالثة غربية، بفستان من الفرو مع شراب طويل باللون الأسود وجزمة بنقشة التايجر.

وفي الإطلالة الرابعة، اختارت هيفاء وهبي فستانًا ضيقًا منقوشًا بتايجر.

يُذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان، قدمت خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، مثل: "توأم روحي"، "رجب"، "فاكرني"، "ست البنات"، و"يا نحلة"، وشاركها الغناء على المسرح الفنان محمد رمضان، ما أضفى على الحفل أجواء حماسية ومميزة.

اقرأ أيضًا:
مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق

مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب.. ماذا قال؟

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات

تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"



هذا المحتوى من

Manal el Alem
الفنانة هيفاء وهبي إطلالات جريئة جلسة تصوير

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة