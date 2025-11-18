ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث تألقت بإطلالات متنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة.

في الإطلالة الأولى، ظهرت هيفاء بفستان طويل باللونين البيج والأسود، بتصميم أنيق يبرز رشاقتها، مع قفازات سوداء طويلة.

أما الإطلالة الثانية، فكانت جريئة أكثر، إذ ارتدت فستانًا من الشبك مزين بريش عند الكمام، فيما جاءت الإطلالة الثالثة غربية، بفستان من الفرو مع شراب طويل باللون الأسود وجزمة بنقشة التايجر.

وفي الإطلالة الرابعة، اختارت هيفاء وهبي فستانًا ضيقًا منقوشًا بتايجر.

يُذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان، قدمت خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، مثل: "توأم روحي"، "رجب"، "فاكرني"، "ست البنات"، و"يا نحلة"، وشاركها الغناء على المسرح الفنان محمد رمضان، ما أضفى على الحفل أجواء حماسية ومميزة.

