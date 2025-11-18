أكدت الفنانة أنغام خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير بعد وعكة صحية أثرت عليها نفسيًا.

وقالت: "الحمد لله، اتحسنت كثيرًا، والفضل في دعاء الناس وفي ربنا قبل أي حد، الشفاء بيحصل على إيد الناس، وكل ما أقابل جمهوري بحس إن نفسيتي بتتحسن، خصوصًا بعد وعكة صحية كبيرة أثرت على نفسيًا جامد، كانت عملالي رعب".

وأضافت: "الحقيقة بعد ما قابلت الجمهور مرة والتانية، وبعد العلاج النفسي، الحمد لله أحس بتحسن كبير".

وعن حفلها ليلة رأس السنة، قالت: "حاجة عظيمة ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي، اتحطيت في مسئولية كبيرة جدًا، وأوعدكم أن الحفل هيكون احتفالية مش تكريم بس ليا، ونحتفل فيه كلنا مع بعض بالعام الجديد إن شاء الله".

