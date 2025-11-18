إعلان

أنغام تكشف عن تحسن حالتها الصحية وتحضيرات حفل رأس السنة (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

02:00 م 18/11/2025

أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الفنانة أنغام خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير بعد وعكة صحية أثرت عليها نفسيًا.

وقالت: "الحمد لله، اتحسنت كثيرًا، والفضل في دعاء الناس وفي ربنا قبل أي حد، الشفاء بيحصل على إيد الناس، وكل ما أقابل جمهوري بحس إن نفسيتي بتتحسن، خصوصًا بعد وعكة صحية كبيرة أثرت على نفسيًا جامد، كانت عملالي رعب".

وأضافت: "الحقيقة بعد ما قابلت الجمهور مرة والتانية، وبعد العلاج النفسي، الحمد لله أحس بتحسن كبير".

وعن حفلها ليلة رأس السنة، قالت: "حاجة عظيمة ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي، اتحطيت في مسئولية كبيرة جدًا، وأوعدكم أن الحفل هيكون احتفالية مش تكريم بس ليا، ونحتفل فيه كلنا مع بعض بالعام الجديد إن شاء الله".

اقرأ أيضًا:

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات

تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"

مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق

أنغام حفل رأس السنة وعكة صحية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة