تواصل الفنانة مي عز الدين الاستمتاع بشهر العسل مع زوجها، ونشرت صور خلال الساعات الماضية عبر حسابها على انستجرام، ظهرا خلالها وهما يستمتعان بوقتهما وسط أجواء رومانسية.

وحازت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، على إعجاب جمهور مي ومتابعيها وعلقوا: "ربنا يفرح قلبك، ربنا يسعدك، ربنا يحفظكم ويسعدكم يارب، حلوين أوي ما شاء الله".

عقد قران مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

أعمال مي عز الدين الفنية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

اقرأ أيضا:

مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني: "أنا غلطت والصلح خير"

"أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار".. أول ظهور لـ أحمد سعد داخل المستشفى