إعلان

"من كتب الكتاب لشهر العسل".. صور رومانسية جمعت مي عز الدين وأحمد تيمور

كتب- مروان الطيب:

12:01 ص 18/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عقد قران مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    أحمد السعدني من عقد قران مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    كواليس عقد قران مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين تحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية
  • عرض 10 صورة
    عقد قران مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين تحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية
  • عرض 10 صورة
    عقد قران مي عز الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الفنانة مي عز الدين الاستمتاع بشهر العسل مع زوجها، ونشرت صور خلال الساعات الماضية عبر حسابها على انستجرام، ظهرا خلالها وهما يستمتعان بوقتهما وسط أجواء رومانسية.

وحازت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، على إعجاب جمهور مي ومتابعيها وعلقوا: "ربنا يفرح قلبك، ربنا يسعدك، ربنا يحفظكم ويسعدكم يارب، حلوين أوي ما شاء الله".

عقد قران مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

أعمال مي عز الدين الفنية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

اقرأ أيضا:

مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني: "أنا غلطت والصلح خير"

"أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار".. أول ظهور لـ أحمد سعد داخل المستشفى

مي عز الدين زواج مي عز الدين أحمد تيمور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو