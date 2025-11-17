إعلان

"أنا كاريزمتك.. وموف غامق عشان الأحداث".. 10 مقولات اشتهرت بها غادة إبراهيم

كتب : معتز عباس

11:42 م 17/11/2025 تعديل في 18/11/2025
    غادة ابراهيم في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم
    غادة إبراهيم

اعتادت غادة إبراهيم إطلاق التصريحات والمقولات المثيرة للجدل، في البرامج التلفزيونية أو المهرجانات، والتي تتحدث فيها عن حياتها الشخصية أو الزوجية.


من أشهر تلك العبارات "أنا لابسه موف غامق عشان الأحداث"، والتي كانت مصدر كبير للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


مقولات غادة إبراهيم الشهيرة في البرامج


وعادت غادة إبراهيم لإطلاق عبارات جديدة بطريقة كوميدية وطريفة، في ظهورها الأخير ، برنامج "ذا بلايند ديت شو"، حيث نستعرض أشهر 10 عبارات مثيرة للجدل لـ غادة إبراهيم في التقرير التالي:

- لابسه موف غامق عشان الأحداث، من مشاركتها في (مناسبة فنية)


- أنا كاريزماتك ومن حقي اتجوز واحد يصرف عليا، من برنامج (ذا بلايند ديت شو)


- أنا أحلى من نانسي عجرم وعيوني شبه منى زكي، من برنامج (قعدة صفا)


- لو قالي متقعديش على البحر بمايوه مقدرش أفتح بوقي لأنه كده راجل وبيغير عليا، (بعد إعلان ارتباطها)

- بحب في الراجل أنه يكون بيعرف ربنا ويصلي لأن أول حاجة هتتحاسب عليها الصلاة، من برنامج (ذا بلايند ديت شو)


- مبعملش فيلر لأن طول عمري عندي خدود لكن بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة، من برنامج (أوضة ضلمة)


- أنا اقدر اعمل لايف بمحتوى من غير كبس كبس والحصان والنعجة يجيب لي فلوس، من برنامج (قعدة ستات)


- أنا أملا عين الجن بس لو هو عينه فارغه الواطشي هيفضل واطشي، من برنامج (تابوو مع نزار الفارس)

- أنتي فاكرة المستوى اللي عايشة اللي فيه في الفن، من برنامج (قعدة ستات).


- وصلت للعالمية وشفت ليو المز، من برنامج (رامز واكل الجو)


