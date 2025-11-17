تستمتع كنزي ابنة النجم عمرو دياب بوقتها مع شقيقتها جنا، وظهرا سويا في صور جديدة نشرتها كنزي عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كنزي في الصور وهي تستمتع بوقتها وسط عدد من الأصدقاء، كما ظهرت في إحدى الصور مع شقيقتها جنا والتقطا صورة سويا، وكتبت كنزي على الصور: "استمتعت ببعض المرح".

كنزي دياب والصيف

شاركت كنزي دياب متابعيها صور من رحلتها مؤخرا في إسبان، خلال استمتاعها بفصل الصيف في جزيرة إبيزا، كما نشرت العديد من الصور التي جمعتها بأشقائها عبدالله وجنا ووالدهم النجم عمرو دياب التي كشفت حضورها إحدى حفلاته وشاركت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت كنزي خلالها بالعديد من الإطلالات الصيفية الجريئة والأنيقة.

جانا دياب واخر أغانيها

طرحت جانا دياب مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان " Cipriani" بعدما خطفت الأنظار مع والدها النجم عمرو دياب وغنائها معه لأول مرة على طريقة الديو بأغنية "خطفوني" التي حققت نجاحا كبيرا.

حفلات عمرو دياب

يحيي النجم عمرو دياب حلا غنائيا يوم 5 ديسمبر المقبل في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، وسيقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

طرح النجم عمرو دياب أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

