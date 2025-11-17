بـ"نظارة طبية".. ملك أحمد زاهر تنشر جلسة تصوير وهشام جمال يعلق (صور)

كيف علق نجوم الفن على صور مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت خلالها مرتدية "نظارة طبية".



ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل الفنان والمنتج هشام جمال مع تدوينتها، وعلق: "شكلك قمر يا ملوكة".

يذكر أن، آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر ومنة فضالي وتامر فرج وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.