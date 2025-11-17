إعلان

بـ"نظارة طبية".. ملك أحمد زاهر تنشر جلسة تصوير وهشام جمال يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

02:47 م 17/11/2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت خلالها مرتدية "نظارة طبية".

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل الفنان والمنتج هشام جمال مع تدوينتها، وعلق: "شكلك قمر يا ملوكة".

يذكر أن، آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر ومنة فضالي وتامر فرج وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ملك أحمد زاهر هشام جمال إنستجرام

