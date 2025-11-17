يُعرض اليوم الاثنين 17 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "الجولة 13" للمخرج محمد علي النهدي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 6 مساءً.

"الجولة 13" فيلم روائي من إنتاج تونس، وناطق بالعربية، وتبلغ مدته 89 دقيقة.

ينسج الفيلم دراما إنسانية قوية تتبع قصة كامل، بطل الملاكمة السابق الذي تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته سامية، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب في عيني ابنه صبري. تتغير ملامح حياة العائلة حين يسقط صبري في ساحة المدرسة وتُكسر ذراعه، ليكشف الفحص الطبي عن خبرٍ مدمر: إصابته بورم خبيث. ينقلب استقرار الأسرة رأسًا على عقب، ويجد كامل نفسه أمام صراع وجودي قاسٍ مع القدر، يجعل كل جولة في حياته اختبارًا جديدًا لقوته وصلابته الإنسانية.

محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي من مواليد 1972، درس المونتاج وتخرج في المعهد الحر للسينما الفرنسية. أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز دولية، من بينها: "المشروع"، "كان ياما كان في الفجر"، "فاطوم". صدر فيلمه الروائي الطويل الأول "معز" عام 2022، ويأتي "الجولة 13" كعمله الروائي الطويل الثاني.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.