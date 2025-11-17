تفاصيل أول حفلات أحمد سعد بعد نجاته من حادث سير

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب أحمد سعد، عن موعد خروجه من المستشفى، بعد خضوعه للعلاج من الإصابات التي عانى منها إثر حادث السير الذي تعرض له.

وظهر أحمد سعد "السرير" داخل المستشفى، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث عن موعد خروجه ، قائلا : "إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام هكون موجود مع جمهوري في حفلاتي، لأني عايش بحب الناس وبستمتع بصوتي معاهم، وان شاء الله اكون معاكم دايما".

ويستعد المطرب أحمد سعد، للمشاركة في الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الموسيقي، مساء الجمعة الموافق21 نوفمبر.

ويشارك أحمد سعد، في إحياء الحفل، مع مؤدي أغاني الراب مروان موسى، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 800، و 1200 جنيه.

وتحدث أحمد سعد في مقطع الفيديو، عن حالته الصحية، قائلًا: "أحب أطمن كل جمهوري، واقولكم ألف مليون شكر أنكم سألتوا عليا كل الناس، وعايز اقولكم انى الحمد لله بخير في نعمة كبيرة جدا من ربنا".

وأضاف: "ياريت منبصش للوحش نبص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لله سبحان الله على أني موجود وشفت الحب الكبير من كل الناس، الحمد لله انا بخير وطلعت بأقل أقل الأضرار".

