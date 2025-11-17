"بإطلالة رشيقة".. نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير

خالد الصاوي ويسرا ومنة فضالي.. نجوم الفن يشاركون في حفل السفارة التركية

خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "نجمة الجماهير"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان مميز وجذاب.

تفاعل المتابعين مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة كالعادة"، "قمر ومنورة"، "الملكة نادية"، "جميلة يا نجمة".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي الفنية كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

