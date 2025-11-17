"بإطلالة رشيقة".. نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير
كتب - معتز عباس:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت "نجمة الجماهير"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان مميز وجذاب.
تفاعل المتابعين مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة كالعادة"، "قمر ومنورة"، "الملكة نادية"، "جميلة يا نجمة".
يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي الفنية كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.
اقرأ أيضا..
تعاون سينمائي يجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في "خلي بالك من نفسك"
يسرا وحسين فهمي.. 10 صور للنجوم على "ريد كاربت" فيلم المهاجر بـ القاهرة السينمائي