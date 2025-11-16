تصوير / أحمد مسعد

توافد نجوم الفن على "ريد كاربت" فعاليات العرض الخاص لفيلم المهاجر من بطولة الفنان خالد النبوي، في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 46.

وحرص كلًا من النجمة يسرا، والنجم حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته والإعلامية هالة سرحان، والفنان خالد النبوي، على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

يأتي عرض فيلم المهاجر، احتفالًا بالفنان خالد النبوي، بعد مرور 31 عاما على العرض الأول للفيلم وإنتاجه، والمقرر عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

