حرصت النجمة يسرا على المشاركة في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 46.

واختارت يسرا إطلالة أنيقةعلى "ريد كاربت" المهرجان، مرتدية ملابس تتميز باللون "البرتقالي المبهج"، والتي تفاعل معها الحاضرين بشكل كبير.

انطلق من قليل، فعاليات العرض الخاص لفيلم المهاجر من بطولة الفنان خالد النبوي، احتفالًا بالفنان خالد النبوي، بعد مرور 31 عاما على العرض الأول للفيلم وإنتاجه، والمقرر عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

تستضيف قاعة نفرتيتي بفندق سوفيتيل، غدًا الاثنين الموافق 17 نوفمبر، حلقة نقاشية مع المخرج والمنتج علي العربي بعنوان:"الإنتاج المشترك: بين الهوية ومتطلبات السوق"، وذلك في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

