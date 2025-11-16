متي سيتزوج؟.. أحمد السقا يجيب ويكشف أسرارا جديدة في "تابوو"

يحل الفنان أحمد السقا في حلقة خاصة مع الإعلامي نزار الفارس، يكشف خلالها مجموعة من الأسرار والتفاصيل المهمة في حياته الفنية والشخصية.

ويتحدث السقا خلال اللقاء عن حقيقة عودته لزوجته الإعلامية مها الصغير، كما يتطرق إلى قضية سرقة اللوحات، وما يمتلكه من مقتنيات خاصة، إضافة إلى أسرار أخرى يكشفها لأول مرة.

ونشر نزار الفارس كواليس برومو الحلقة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا السينمائية كان فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

قرأ أيضًا:

بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل

خالد النبوي يتحدث عن الناقد الكبير سمير فريد: فرحتي كانت كبيرة لما كتب عني

"أشيك واحدة".. رشا مهدي تخطف الأنظار بفستان أسود جريء