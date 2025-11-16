إعلان

متي سيتزوج؟.. أحمد السقا يجيب ويكشف أسرارا جديدة في "تابوو"

كتب : نوران أسامة

05:00 م 16/11/2025

أحمد السقا ونزار الفارس

يحل الفنان أحمد السقا في حلقة خاصة مع الإعلامي نزار الفارس، يكشف خلالها مجموعة من الأسرار والتفاصيل المهمة في حياته الفنية والشخصية.

ويتحدث السقا خلال اللقاء عن حقيقة عودته لزوجته الإعلامية مها الصغير، كما يتطرق إلى قضية سرقة اللوحات، وما يمتلكه من مقتنيات خاصة، إضافة إلى أسرار أخرى يكشفها لأول مرة.

ونشر نزار الفارس كواليس برومو الحلقة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا السينمائية كان فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا تابوو نزار الفارس

