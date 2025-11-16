بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال حضورها عرض فيلم "الشكوى رقم 713317" على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت ليلى بإطلالة راقية، مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيبي بلو، ونسّقته مع عقد أنيق.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس المهرجان عام 1976 ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

