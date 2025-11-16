إعلان

ليلى علوي تتألق بفستان أنيق في اليوم الرابع لـ مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

03:17 م 16/11/2025
خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال حضورها عرض فيلم "الشكوى رقم 713317" على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت ليلى بإطلالة راقية، مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيبي بلو، ونسّقته مع عقد أنيق.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس المهرجان عام 1976 ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ليلى علوي مهرجان القاهرة السينمائي فيلم الشكوى رقم 713317

إعلان

