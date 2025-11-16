حلا شيحة تدافع عن دينا الشربيني: "مش خرابة بيوت"

وجّهت الفنانة حلا شيحة رسالة دعم لصديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد تداول شائعات طالتها خلال الساعات الماضية.

ونشرت "حلا" عبر حسابها على موقع "إنستجرام" منشورًا قالت فيه: "الجميلة دينا الشربيني، أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب، روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة. صديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس".

وأضافت: "للأسف، العتب مش بس على اللي بيصدق الإشاعات، العتب الأكبر على بعض الإعلاميين اللي فقدوا المهنية، وبقوا ينشروا كلام غير موثوق وغير صحيح، والناس تسمع وتنقل وتزود من عندها".

وأكدت "حلا" أن دينا الشربيني لا علاقة لها بالشائعات المتداولة، قائلة: "أولًا وبوضوح دينا مش خرابة بيوت، ولا عمرها كانت كده، الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد، وأنا أعرف دينا كويس، وأعرف إنها ما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا".

وتابعت: "السوشيال ميديا بقت ساحة مفتوحة للإشاعات والتجريح والخوض في الأعراض، كأن الكلام ما بقاش له حرمة ولا أثر.

مع إن الكلام المؤذي ممكن يكسّر قلوب ويظلم ناس بريئة ويتسبب في أذى كبير".

وأضافت: "وربنا أمرنا إننا نمسك لسانا، وما نخوضش في سمعة حد، لأن دي من أخطر الذنوب، وإحنا هنقف قدام ربنا ونتحاسب على كل كلمة قلناها أو نقلناها".

ووجّهت رسالة لدينا الشربيني، قائلة: "لحبيبتي دينا، سيبي كل ده وراكي، إنتي إنسانة جميلة من جوه وبرّه، وقلبك طيب، وما تستاهليش تتأذي من كلام جاهل، ربنا يكرمك بالخير اللي قلبك يستحقه".

واختتمت منشورها، قائلة: "ولكل من خاض في عرضها، اتقوا الله، الكلمة أمانة، وكل واحد هيتحاسب أمام رب العالمين على اللي قاله أو نشره، واستشهدت بحديثي النبي ﷺ: "من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته".

"لا يدخل الجنة نمّام".

