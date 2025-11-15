أسماء جلال عن طفولتها: "الناس كانت فاكراني ولد"

ماذا قالت أسماء جلال عن رأيها في الارتباط؟

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة بأولى حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك" الليلة تقديم أبلة فاهيتا، والمعروض على قناة "MBCمصر" يوم السبت من كل أسبوع.

وجهت "أبلة فاهيتا" عدة أسئلة لـ أسماء جلال منها "بتخافي من الموت؟"، "أنتي شبه أهلك ولا لأ؟، "ايه اكتر اسم دلع بتحبيه؟".

لترد أسماء جلال: "بخاف من الموت، وبحب اسم سوسو ومبحبش دلع سمسم، ومش شبه أهلي، وأنا صغيرة كان عندي خدود ولغد صغير وكان الناس بتشك أني ولد، وكنت مش شاطرة بس ذكية، وأول مرة قلبي اتكسر كنت في أولى ابتدائي وكنت بحب الواد أوي، بس هو كان بيحب بنت تانية".

بدأت حلقة برنامج "ليلة فونطاستيك" بتقديم أسماء جلال بطريقة كوميدية من خلال أغنية لفرقة "أرامل ومطلقات سانت فاتيما"، لتفاجئ أسماء جلال الحضور على المسرح.

وكانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

