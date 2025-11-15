محمد رمضان في أول ظهور بعد رحيل والده: "الحياة تستمر حتى لو كانت مؤلمة"

تصوير- اسلام فاروق:

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار من مشاركتها ف "ريد كاربت" فيلمي "مثلث الحب" من إخراج آلاء محمود، و"ابن" للمخرج ناتشو لاكاسا، على مسرح دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت ليلى علوي بإطلالة ساحرة وأنيقة على السجادة الحمراء، أمام عدسات التصوير والجمهور.

ويعرض يوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

