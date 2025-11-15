سارة سلامة توثق رحلتها للخارج بجلسة تصوير مميزة داخل المطار

"بدلة بينك".. سامية طرابلسي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين تنشر صورًا مع ليلى علوي ويسرا احتفالًا بمهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث ظهور لها داخل المطار استعدادًا للسفر.

وظهرت سارة، بملابس رياضية "كاجوال" وتضع نظارة شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين بشكل كبير.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة اوي"، "ربنا يكتبلك السلامة"، "حلوة يا قمر"، "مفيش في جمالك"، "العيون كلها قمر".

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"القاهرة السينمائي" يمنح خالد النبوي جائزة فاتن حمامة.. والأخير يشعل المسرح بحديثه عن فلسطين

مهرجان القاهرة السينمائي يتذكر نجوم رحلوا عن عالمنا في افتتاح دورته الـ46