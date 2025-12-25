إعلان

حمزة العيلي ناعيا الماكيير محمد عبدالمجيد: "كان قمة في الذوق والمهارة"

كتب : معتز عباس

01:00 ص 25/12/2025

الفنان حمزة العيلي

نعى الفنان حمزة العيلي الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد، والذي توفي أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب العيلي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "رحمة الله على الأستاذ العظيم محمد عبدالحميد كان قمة في الذوق والإحترام والمهارة والرقي، ربنا يسكنه الفردوس ويصبر أولاده الفنان والصديق الحبيب أحمد عبدالحميد و الماكييرة الموهوبة آيه و السيدة زوجته".

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء الماكيير محمد عبدالمجيد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء، وشيع جثمانه بحضور نجوم الفن ومشاهير.

وصل العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مالك، الفنان عصام عمر، الفنان أحمد عزمي، النجم محمد رياض، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة ريم سامي.

كما قدم واجب العزاء الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أنور، الفنان احمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وغيرهم.

