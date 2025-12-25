مع ابنتهما.. إسراء عبدالفتاح وحمدي المرغني يحتفلان بالكريسماس في لبنان

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية باعياد الميلاد والكريسماس في أجواء عائلية، بحضور زوجها وابنائها.

ونشرت لاميتا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور لها مرتدية فستان أسود جريء، وهي تحتفل بالكريسماس.

وكتبت لاميتا، تعليقًا: "عيد ميلاد مجيد، أتمنى أن يملأ يسوع كل بيت بالسلام والفرح .. الله يحمينا جميعا".

آخر مشاركات لاميتا فرنجية في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات لاميتا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "محال" عام 2013.

تدور أحداث المسلسل حول قصص من الحياة الواقعية، تستعرض حلقات المسلسل قصة سلمان وحياة الذي ينمو بينهما الحب، ويحلما سويا ببيت صغير يجمعهما، لكن المشاكل الأسرية تحول دون ذلك فيفترقان، وتظل نيران الحب تحت الرماد كما هي.

