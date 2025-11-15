نجوم الفن بحفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة (صور)

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف ابنة المخرج الكبير عمرو عرفة الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمنطقة الأهرامات.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام وعمرو سعد وليلى علوي وأحمد سعد وشريف منير.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم "أهل الكهف" وشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.