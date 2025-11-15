" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

ركين سعد بفستان قصير ورانيا منصور مع ابنتها.. نجوم الفن في القاهرة السينمائي

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

آمال ماهر

شاركت المطربة آمال ماهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من شهر العسل بعد احتفالها مؤخرا بزواجها على رجل الأعمال المصري علي محجوب.

ونشرت آمال ماهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بفستان جريء خلال قضائها شهر العسل في باريس.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بوقته على البحر.

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة عفوية تجمعه بالنجم عمر دياب، وذلك عبر حسابه على انستجرام وكتب: "عشرة العمر الهضبة".

يارا السكري

شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.