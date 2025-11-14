إعلان

"شريف يحتاج 5 عمليات وإسلام أصيب بالشلل".. مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة

كتب : مروان الطيب

11:50 م 14/11/2025

عمرو مختار مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي

قال عمرو مختار، مهندس الصوت في فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، إنه كان في السيارة التي كانت تسير أمام المطرب الراحل.

وأضاف في مداخلة لبرنامج صبايا الخير على قناة النهار مع ريهام سعيد، أنه بعد انتهاء الفرح الذي أحياه إسماعيل الليثي في المنيا تحركنا نحو مناسبة أخرى كانت ستبدأ في الرابعة صباحا.

وأوضح أن السيارات كانت تسير على سرعة ٨٠، وكان الطريق مرعبا، وسيارة إسماعيل الليثي كانت فيها خمس أشخاص فقط حسام السائق، وحلاوة، وشريف سامي، وإسلام سري.

وأكد أن شريف سامي يحتاج لخمس عمليات جراحية، لحدوث كسر مضاعف له في الضلوع وفي قدميه، إسلام سري حدث له شلل نصفي.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير عقب عودته من حفل زفاف مع فرقته.

