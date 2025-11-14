فستان جرئ بفتحة ساق.. مروة الأزلي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

خضعت الفنانة مروة الأزلي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مروة بفستان جرئ بفتحة ساق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت على الصور: "أغبي إمرأة في العالم هي اللي تحارب إمرأَة تانية عشان راجل، وأذكي إمرأة في العالم ، هي اللي لما تحس ان الرجل اللي معاها خاين تِتبرع بيه للغبيه اللي هتموت عليه لان هو دا عقابها".

كانت آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مروة الأزلي تشارك بمسلسل "هابي هالوين" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمود عبد المغني، حنان مطاوع، كلوديا حنا، هدى الإتربي، تأليف وإخراج أحمد عبده.

