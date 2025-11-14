وائل جسار وآدم في سهرة غنائية الليلة على "MBC مصر"

كتب-هاني صابر:

تنقل شاشة "MBC مصر"الليلة" الجمعة في تمام الحادية عشر مساءً من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حفل النجوم وائل جسار، آدم، محمد شاكر في ليلة مميزة ضمن ليالي موسم الرياض.

ويُقدم كل نجم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "النجوم وائل جسار، آدم، محمد شاكر" على " MBCمصر" الجمعة 14 نوفمبر 2025 الساعة11مساءً.