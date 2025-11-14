إلهام شاهين تبرز إطلالتها بـ"القاهرة السينمائي" ورانيا يوسف تعلق (صور)

"بعد زواجها".. أحدث ظهور لـ آمال ماهر من شهر العسل (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع إطلالة إلهام شاهين بوضع إيموجي "قلوب" على تدوينتها.

وحرصت إلهام شاهين على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط حضور كوكبة من النجوم.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.