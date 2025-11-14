"بعد زواجها".. أحدث ظهور لـ آمال ماهر من شهر العسل (صور)

شاركت المطربة آمال ماهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من شهر العسل بعد احتفالها مؤخرا بزواجها على رجل الأعمال المصري علي محجوب.

ونشرت آمال ماهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بفستان جريء خلال قضائها شهر العسل في باريس.

يذكر أن، آمال ماهر تستعد لمشاركة المطرب بهاء سلطان، تقديم حفل غنائي في قصر القبة يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 2500، و 3500، و4000، و 7000، و 8000 جنيه.