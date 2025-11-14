لم يحضر أحد.. تفاصيل عزاء إسماعيل الليثي الثاني في إمبابة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة بسمة بوسي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بسمة في الجلسة مرتدية الزي المغربي.

درة

استعرضت الفنانة درة إطلالتها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ونشرت صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام.

عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، نشرت عبير صور من إطلالتها عبر حسابها على انستجرام.

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير ونشرت صورها على انستجرام، ظهرت كارول بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار.

مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد عن حضورها إحدى عروض مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست"، ونشرت صور من كواليس العرض عبر حسابها على انستجرام.