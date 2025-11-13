نشرت النجمة إلهام شاهين مجموعة من الصور التي جمعتها مع النجوم والأصدقاء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم أمس الأربعاء.

وظهرت إلها بفستان أنيق من الشيفون والشفاف والمبطن ببطانة، وغيرت تسريحة شعرها واستعانت بخصلات شعر طويلة.

وظهرت بصحبة النجمة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة ورنا رئيس وعدد من الأصدقاء.