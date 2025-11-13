إعلان

فستان شيفون وبطانة.. إلهام شاهين تكشف عن صور جديدة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

07:37 م 13/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الهام ورنا رئيس
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت النجمة إلهام شاهين مجموعة من الصور التي جمعتها مع النجوم والأصدقاء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم أمس الأربعاء.

وظهرت إلها بفستان أنيق من الشيفون والشفاف والمبطن ببطانة، وغيرت تسريحة شعرها واستعانت بخصلات شعر طويلة.

وظهرت بصحبة النجمة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة ورنا رئيس وعدد من الأصدقاء.

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد