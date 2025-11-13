محمد صبحي يوجه رسالة شكر لـ الرئيس السيسي

وجه الفنان محمد صبحي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيه سيادته لمتابعة الحالة الصحية وتقديم كافة أشكال الدعم.

وكتب صبحي: "كل الشكر، قدمت لوطني الإنتماء .. فمنحني وطني الإحتواء كل الشكر والإمتنان للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي"

وتابع: "كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام"

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت نقله للمستشفى