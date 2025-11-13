بعد ابتعادها عن الفن.. ما هو عمل مايا شيحة؟



دخلت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بعد 24 عاما من آخر ظهور فني لها في فيلم "أسرار البنات".



وتحدثت مايا شيحة في عدة برامج عن تفاصيل حياتها، واتجاهها إلى عالم الأزياء، بعد ابتعادها عن الفن.

وقالت مايا في لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، إنها بعد دراستها الفن لمدة 4 سنوات في لبنان، قررت تغيير مسارها بعد زواجها، وفضلت أن تكون ربة منزل، وزوجة الرجل الذي أحبته.



وأكدت أنها انجبت أربعة أبناء، وهم: جليلة، جود، جواد، وجايا.

وأوضحت مايا شيحة، إنها تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ميامي، واتجهت إلى عالم الأزياء، بتشجيع من زوجها وشقيقته ووالدته.



وأضافت أنها بدأت مشوارها من أتيليه صغير، وبدأت بتصميم الملابس في عام 2016.



يذكر أن مايا شيحة، سبق وكشفت عن تأسيسها وزوجها شركه خاصة بتركيب الفوّاحات بمكيفات الهواء، وتصميم العطور.

وشاركت مايا شيحة، في بطولة فيلم "أسرار البنات"، الذي عرض عام 2001



مايا شيحة في "السفيرة عزيزة"



